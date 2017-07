Rio vai licitar folha de pagamento do funcionalismo

A Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio anunciou, ontem (28), que fará uma licitação da folha de pagamento do Executivo fluminense em 9 de agosto. Conforme o edital, o preço mínimo que deverá ser oferecido pelos bancos interessados é de R$ 1,318 bilhão.

A instituição financeira escolhida cuidará da prestação de serviços bancários, incluindo o processamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas das administrações direta e indireta do Executivo, arrecadação de tributos e pagamentos de fornecedores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

