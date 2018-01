Rio sem protestos significativos após julgamento de Lula

Até as 20 horas desta quarta-feira, 24, não havia protestos significativos no Rio de Janeiro em função da confirmação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

Por volta das 19 horas, cerca de 20 jovens eleitores do pré-candidato Jair Bolsonaro (PSC) chegaram à praça São Salvador, em Laranjeiras (zona sul), tradicional reduto de simpatizantes do PT e outros partidos de esquerda. Queriam comemorar a condenação de Lula "no território do inimigo", como chegaram a divulgar nas redes sociais. Vestindo camisetas pró-Bolsonaro e tomando cerveja, eles permaneciam na praça às 20h.

Apesar da provocação, não houve tumulto. Até esse horário, nenhum manifestante a favor de Lula havia aparecido na praça.

Por volta das 17 horas, no largo da Carioca (região central do Rio), houve uma concentração pró-Lula, que não se estendeu.