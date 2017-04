Rio não tem previsão de pagamento do 13º, diz secretário de Fazenda

O governo do Rio continua sem previsão para o pagamento do 13º salário dos servidores estaduais, afirmou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa. Após o pagamento de R$ 1,5 bilhão referente aos salários atrasados de fevereiro e aos vencimentos integrais de março dos servidores ativos da Educação e de todos os servidores da área de Segurança, ainda restarão R$ 1,2 bilhão a pagar da folha do mês passado.

"A gente ainda não tem perspectiva de 13º porque a arrecadação ainda não é suficiente para pagar todas as obrigações salariais. Estamos tentando dar sequência ao pagamento corrente", disse Barbosa.

Depois dos depósitos na segunda-feira (17), ainda restarão R$ 650 milhões a serem pagos pelo Poder Executivo e outros R$ 550 milhões do Judiciário e Legislativo. Por determinação constitucional o pagamento dos duodécimos desses dois poderes tem prioridade. "Temos que obedecer a essa hierarquia. Infelizmente ainda não há um calendário para o restante", explicou.

O secretário destacou que a Fazenda tem adotado uma postura conservadora em relação às perspectivas de pagamento em função de outra variável: os bloqueios de recursos para o pagamento de dívidas em atraso de 2016 e 2017. Apenas neste ano foram bloqueados R$ 888,8 milhões das contas do Rio pela União. Segundo Barbosa, o Estado ainda tem hoje um passivo de R$ 1,3 bilhão que pode ser executado a qualquer momento.

