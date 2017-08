Revisão da Lei que criou o Prodes será debatida na Assembleia Legislativa

Com o objetivo de discutir a revisão da Lei que criou o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza, por proposição do deputado Paulo Corrêa (PR), uma reunião nesta quinta-feira (17/8) no Plenário Júlio Maia, a partir das 15h. O evento é aberto ao público e à imprensa.

O deputado Paulo Corrêa (PR) explicou que o Prodes é fundamental para o desenvolvimento de Campo Grande, mas que o programa precisa ser modernizado. “Como presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa, tenho atuado em parceria com o vereador João César Mattogrosso, que é o presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo da Câmara Municipal, e também com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia”, relatou Corrêa.

O objetivo principal da revisão do Prodes é atrair mais empresas para Campo Grande e criar novas vagas de trabalho, garantindo o desenvolvimento local. “Para que isso aconteça precisamos que o Prodes, que já existe há quase 10 anos, seja modernizado e passe a atender as demandas que forem surgindo ao longo dos anos. Vamos debater essas mudanças e as sugestões serão adicionadas ao projeto para que ele seja aprovado o mais rápido possível”, explicou Paulo Corrêa.

