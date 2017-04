Reunião sobre transição na Previdência ficou para esta quarta-feira

O governo terá nesta quarta-feira (12) uma nova reunião com as lideranças políticas para fechar as regras de transição na proposta de reforma da Previdência. A reunião foi marcada para às 10h no Palácio do Planalto, segundo informou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

A reunião da noite desta segunda (11) não foi conclusiva. O relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), ficou pouco tempo na reunião, o que acabou prejudicando as discussões que envolveram também a área técnica da equipe econômica.

O presidente da Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), informou na saída da reunião que ainda não estão definidos três pontos da transição: idades de largada, tamanho do pedágio e tempo da transição. Segundo ele, o pedágio da reforma deverá ficar entre 30% e 40%.

Veja Também

Comentários