Reunião do Codesul tem participação de vice-governadora Rose Modesto

Campo Grande (MS) – A vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, esteve na sexta-feira (4.8) em Florianópolis (SC) para reunião do Conselho de Desenvolvimento do Sul (Codesul), bloco que reúne os estados da Região Sul do Brasil (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) mais Mato Grosso do Sul.

Em reunião ordinária, o governador de Santo Catarina, João Raimundo Colombo, assumiu a presidência do Codesul. Quem presidia o bloco até então era o governador do Paraná, Carlos Alberto Richa. O exercício da presidência do Conselho, que tem gestão anual, é alternado entre os governadores dos quatro estados-membros. A estrutura administrativa é composta por um secretário executivo, nomeado pelo governador-presidente, e por quatro secretários assistentes, além de corpo técnico e administrativo.

“A integração e cooperação entre os estados é palavra de ordem para o desenvolvimento da boa política, principalmente em momentos de crise, como esse que o Brasil está passando”, descreveu a vice-governadora Rose Modesto.

Codesul

O Sistema Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (Codesul-BRDE), foi criado em 1961, por meio de um convênio entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mato Grosso do Sul passou a integrar o Conselho em 1992.

Com o objetivo de encontrar alternativas aos desequilíbrios regionais, com concentração do crescimento no centro do País, o Codesul constitui-se num foro privilegiado à coordenação e à potencialização em torno de questões comuns aos estados-membros, em especial àquelas relativas ao desenvolvimento econômico e social e à integração ao Mercosul.

