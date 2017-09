Reunião de Temer com indústria e sindicatos vira cerimônia aberta à imprensa

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou na manhã desta terça-feira, 12, que a reunião do presidente Michel Temer com representantes da indústria e das centrais sindicais será uma cerimônia aberta à imprensa. O evento começará às 11h no Salão Leste do Planalto. Após o encontro, Temer vai ao Palácio do Alvorada receber o grupo para um almoço, que neste caso será fechado aos jornalistas.

Segundo interlocutores do presidente, a ideia é receber de entidades, como a Fiesp, e das centrais sindicais propostas para auxiliar a retomada do crescimento e do emprego.

Na segunda-feira, 11, Temer recebeu o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, que, ao final do encontro, disse que a medida provisória que ajustará pontos da reforma trabalhista deverá ser editada ainda no mês de outubro antes de a nova legislação entrar em vigor, em novembro. O tema também deve integrar os debates entre lideranças sindicais, políticas e empresariais. Até às 11h, este era o único compromisso previsto na agenda oficial do presidente.

Veja Também

Comentários