Responsável pelo vestido da posse quer ser estilista de Michelle Bolsonaro

A estilista Marie Lafayette em seu ateliê em Botafogo, zona sul do Rio. Ela é responsável pelo vestido que a futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, vai usar na cerimônia da posse. F - Reprodução

A missão de vestir uma primeira-dama para o dia da posse do presidente pode parecer complicada, mas Marie Lafayette não é principiante. A estilista que assina os vestidos de Michelle Bolsonaro para a cerimônia de posse e do jantar oferecido a autoridades estrangeiras já havia trabalhado com a futura primeira-dama em 2013, durante o casamento da ex-secretária parlamentar com o então deputado Jair Bolsonaro.

Marie conta que não conhecia Michelle quando fez seu vestido de noiva. "Ela escolheu um modelo muito leve, muito fluido, com corte império e detalhes em renda e pequenos cristais Swarowski", lembra. "Um vestido muito elegante, mas muito simples, parecido com ela, porque ela é uma mulher muito simples".

As duas não tiveram mais contato após o casamento, até que recentemente Marie procurou a futura primeira-dama para fazer o vestido da posse. "Falei que a gente poderia fazer essa e outras roupas oficiais que ela for usar, aí a gente junta essas roupas depois e pode fazer um leilão beneficente. Ela adorou a ideia."

A paulistana de 37 anos, que comanda há 10 anos o ateliê que leva seu nome em Botafogo, no Rio de Janeiro, não esconde a vontade de se tornar estilista pessoal de Michelle. "Seria uma honra pra mim assumir esse posto, vou ficar muito honrada e muito agradecida", diz Marie, que assim como a futura-primeira dama, também é evangélica. "Eu acho que a Michelle vai ser uma primeira-dama muito ativa, muito engajada em projetos sociais, é muito o perfil dela. Acho que o Brasil vai se surpreender com ela."

Quanto ao vestido da posse, Marie faz suspense, mas garante que a futura primeira-dama não fez nenhuma exigência na confecção. "O modelo surgiu batendo um papo, uma coisa bem descontraída, fui desenhando e ela gostou muito", conta. "Acho que houve uma relação de confiança e acho que é um vestido que tem muito a ver com quem ela é, uma pessoa muito discreta". A peça já está pronta e levou cerca de 20 dias para ser confeccionada, em uma média de 14 horas por dia.

Formada em moda pela Esmod, conceituada escola em Paris, Marie é tataraneta do Marquês de Lafayette, militar francês que foi figura importante na Revolução Francesa.

Após concluir seus estudos na França, trabalhou em alguns países na área da alta costura antes de voltar ao Brasil e começar a fazer réplicas de vestidos de noiva em Barbies. "Sempre gostei muito desse mundo, sempre fui fascinada por vestidos de festa, de noite, de noivas", conta Marie, que tem como inspiração de estilo nomes como a atriz Grace Kelly e a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Atualmente, o ateliê faz em média 12 vestidos de noiva e 8 de festa por mês. Os valor médio das peças Marie prefere não revelar.

A estilista também ficou responsável pelo vestido que Laura, a filha do casal Bolsonaro, de 8 anos, usará na cerimônia de posse. Ela já havia trabalhado com a caçula do presidente eleito na época do casamento, quando a menina tinha 3 anos, e garante que conversou com Laura para se atentar aos gostos dela.

Governos anteriores

Em suas duas posses, a ex-presidente Dilma Rousseff apostou em looks criados por estilistas gaúchas. Em 2011, o terninho branco usado pela petista era assinado pela amiga de longa data Luísa Stadtlander, que chegou a assinar outros modelos para a ex-presidente. Já em 2015, o conjunto de renda foi criado por Juliana Pereira.

Em sua primeira aparição pública como primeira-dama, no feriado da Independência de 2016, Marcela Temer usou um vestido comprado em uma loja multimarca. A peça se esgotou do estoque do site no dia seguinte. A esposa de Michel Temer não tinha estilista, comprava as próprias roupas e era responsável pela própria maquiagem.