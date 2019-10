Resolução cria comenda que homenageará profissionais de radiodifusão do Estado

Proposta de Resolução é de autoria do deputado Marçal Filho

Os radialistas sul-mato-grossenses passarão a ser homenageados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Na edição desta quarta-feira (16) do Diário Oficial da Casa de Leis foi publicada, pela Mesa Diretora, a Resolução 103/2019, que institui a “Comenda Antônio Tonani”, a ser entregue a profissionais e empresas de radiodifusão do Estado. A resolução resulta de projeto de autoria do deputado Marçal Filho (PSDB).

Conforme a Resolução, receberão a comenda profissionais que tenham prestado relevantes serviços à sociedade sul-mato-grossense e com experiência mínima de cinco anos em radiodifusão. A honraria será entregue na Casa de Leis, durante sessão solene a ser realizada na semana do dia 7 de novembro de cada ano.

Ainda de acordo com a Resolução, o deputado proponente, Marçal Filho, indicará três personalidades e os demais parlamentares poderão indicar um homenageado. A indicação deverá ser acompanhada do currículo do indicado e das justificativas da homenagem.

Antônio Tonani, que dá nome à comenda, falecido aos 86 anos, foi radialista e fundador da Rádio Grande FM de Dourados. Conforme informa o deputado Marçal Filho na justificativa do projeto, Tonani a “Rádio Grande FM, que entrou no ar em 22 de junho de 1980, sendo a primeira emissora de frequência modulada, ou seja, a primeira FM de Dourados”.