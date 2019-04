Representantes da Unale levam demandas dos estados à ministra da Agricultura

O deputado estadual e presidente da Secretaria de Agricultura da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), Marcio Fernandes (MDB), participou na tarde desta quinta-feira (25) de uma reunião no Ministério da Agricultura, em Brasília. O presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes (PSD-SC) também esteve presente.

O objetivo do encontro foi tratar de pautas como a efetividade da verba do Funrural, crédito ao pecuarista, plano estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA 2017 - 2026), revogação do decreto que extingue o subsídio de energia Rural, viabilização e liberação do Fundo do Centro-Oeste (FCO) e o plano de trabalho da Secretaria de Agricultura da Unale.

Para o deputado Marcio Fernandes, a visita foi muito proveitosa. “Fomos muito bem recebidos pela ministra Tereza. Trouxemos as reivindicações de todos os colegas parlamentares, de outros estados, e que compõem a Secretaria de Agricultura da Unale. Deixamos com ela todas as pautas e pedidos e eu tenho certeza de que a equipe do ministério dará andamento, a pedido dela, em todos os itens listados na reunião de hoje”, disse o deputado, que representou a Assembleia Legsiativa no encontro.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que dará todo o apoio às demandas que foram levantadas hoje. “As demandas da agricultura são nossas prioridades. Nosso país tem um potencial gigantesco e nós queremos fazer com que ele volte a crescer”, afirmou.