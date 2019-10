Representantes da Energisa e deputados dialogam sobre preço de energia elétrica em MS

Na manhã desta terça-feira (29) deputados se reuniram com representantes da Energisa na sala de reuniões da presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Os representantes da empresa fizeram uma apresentação dos dados de consumo e de custos para geração de energia elétrica. O objetivo da reunião foi a abertura para o diálogo sobre as reclamações dos consumidores, os quais questionam as altas taxas cobradas na conta de energia elétrica.

“Nós somos o reflexo da reclamação do povo de Mato Grosso do Sul. Fizemos a reunião com a empresa porque estamos neste primeiro momento, antes de tomarmos qualquer media, ouvindo todas as partes”, afirmou o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa.

O diretor presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, esteve presente e justificou o aumento nas contas de energia no mês de setembro mencionando a mudança de temperatura. “O custo elevado da geração de energia é um dos principais desafios. E em setembro houve grande variação de consumo. Nos meses de calor, podemos comparar o aumento do consumo no estado como se um novo município de Dourados passasse a existir”, explicou Marcelo.

Conforme o presidente da Casa de Leis, foram colhidos diversos dados durante o encontro e o conteúdo será exposto em uma reunião com a participação de todos os deputados.