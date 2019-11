Representante da ALEMS participa de audiência pública no Senado Federal

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terá uma representante na audiência pública, da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal, que debaterá “A proposta de criação do Dia Nacional da Educação Legislativa”. A secretária de Recursos Humanos da Casa de Leis, Marlene Figueira da Silva, participará do evento, proposto pelo senador Paulo Paim (PT), no dia 12 de novembro, em Brasília.

O objetivo do evento é instruir o projeto de lei que criará a data. “Estou muito otimista e provavelmente sairemos com essa proposta praticamente aprovada. Vamos ver de que forma podemos contribuir”, disse a representante de Mato Grosso do Sul, que é executora do projeto que instituiu a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet na ALEMS e que esteve na direção do setor por sete anos.

Segundo a secretária, todos os Poderes Legislativos, nos níveis federal, estadual e municipal, têm a obrigatoriedade de instituir as escolas. “O objetivo é qualificar os parlamentares e os servidores do Poder Legislativo”, explicou. Ela destaca que a escola que funciona na ALEMS foi uma das primeiras a serem criadas no país e tornou-se referência para outras instituições. “Mato Grosso do Sul estará na audiência. Apesar de ser novo, é um Estado que tem destaque quando diz respeito à educação e à qualificação no Legislativo. Nossa Escola tem um valor destacado no cenário nacional”, enfatizou a secretária, sócia honorífica da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel).

