Renato Câmara solicita novos cursos de graduação para a Uems em Ivinhema

Deputado Renato Câmara cobrou a ampliação do número de cursos de graduação oferecidos pela Uems em Ivinhema

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou indicação nesta quinta-feira (27) solicitando ao governo do Estado e a Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) a realização de estudos de viabilidade visando a criação e instalação de novos cursos de graduação na unidade da universidade em Ivinhema. O documento foi encaminhado ao reitor da Uems Laércio Alves de Carvalho e a secretária estadual de Educação Maria Cecilia Amêndola da Motta. Atualmente, a Uems oferta apenas o curso de Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado) no município.

Conforme o deputado, a ampliação do número de cursos oferecidos pela Uems é uma antiga reivindicação da população de Ivinhema, principalmente dos jovens, que atualmente precisam se deslocar diariamente para municípios da região para terem acesso outras opções de graduação de nível superior. “A implantação de outros cursos na unidade da Uems em Ivinhema irá atender também a comunidade de outros municípios vizinhos, que hoje também precisa ir até Dourados ou Nova Andradina para ter acesso a uma maior gama de cursos. Com novos cursos, será possível a qualidade dos serviços em educação oferecidos em Ivinhema e ainda contribuir com o desenvolvimento do Estado”, justificou Renato Câmara.

Renato Câmara lembrou ainda que o Vale do Ivinhema se tornou ao longo da última década uma referência no setor agroambiental e necessita de novos cursos de formação para ampliar a opções de serviços nesta área. “É preciso contemplar a vocação do município. Essa é uma região de produtores de agricultura tradicional, e de jovens com vocação para o campo. Há uma necessidade de profissionalização nas áreas agrícolas e a chegada de novos cursos da Uems poderia atender perfeitamente a essa demanda”, relatou o deputado.