Renato Câmara propõe frente para combater a Dengue, Chikungunya e Zika

Frente proposta por Renato Câmara tem o objetivo de somar esforços no combate ao Aedes Aegypti e de discutir soluções para os graves problemas de saúde pública associados ao mosquito

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vai ganhar uma frente parlamentar para contribuir na luta contra as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. A formação desse grupo de trabalho foi proposta nesta quinta-feira (7) pelo deputado estadual Renato Câmara (MDB) e conta com o apoio e participação de mais oito parlamentares.

A frente de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Chikungunya e Zika tem o objetivo de somar esforços no combate ao Aedes Aegypti e de discutir soluções para os graves problemas de saúde pública associados ao mosquito. Por meio da Frente, os parlamentares irão colaborar com o debate sobre a necessidade da mobilização social na luta contra o mosquito e contribuir com a articulação entre a Assembleia, o governo estadual, prefeitos, instituições e sociedade no enfrentamento das doenças causadas pelo Aedes.

De acordo com o requerimento, a frente será composta por deputados, órgãos, entidades, empresas e sociedade civil que por ventura tiverem interesse de participarem das discussões a serem realizadas. As três doenças são transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti.

“Precisamos fortalecer o enfrentamento ao Aedes Aegypti e às doenças transmitidas por ele. A Frente Parlamentar dá a possibilidade de engajamento de diversos setores da sociedade e o principal, a participação do cidadão. Tenho certeza que vamos fazer Mato Grosso do Sul evoluir muito, tanto em um plano de contingência nesse momento emergencial como em ações de prevenção e serviços de saúde”, comenta deputado Renato Câmara.

As frentes têm o objetivo de discutir, propor e ampliar projetos de interesse público em conjunto com entidades e a sociedade civil. As duas novas frentes deverão ser oficializadas em breve em publicação de Ato da Mesa Diretora no Diário do Legislativo.