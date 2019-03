Renato Câmara propõe criação de Medalha de Honra e Mérito aos agentes de segurança de MS

O deputado Renato Câmara (MDB) apresentou nesta quinta-feira (14) Projeto de Lei para criar a “Medalha de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos Agentes da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul em comemoração a Semana Estadual da Segurança Pública”.

De acordo com o Projeto de Lei, a honraria “será conferida exclusivamente no ano de 2019 para homenagear os Agentes da Segurança Pública que prestam ou prestaram relevantes serviços à população”.

Para o deputado autor do Projeto de Lei, a Medalha será símbolo do reconhecimento do trabalho dos servidores que atuam na Segurança Pública. “Trata-se de mais uma oportunidade para sociedade para reconhecer a importância dos Agentes da Segurança Pública, como uma forma de valorizar agentes de segurança pública”, afirmou o parlamentar na justificativa da proposição.