Deputado Renato Câmara pretende estabelecer grupo de trabalho para debater e apresentar políticas públicas de preservação de recursos hídricos

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) também apresentou requerimento nesta quinta-feira (21) para instituir a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem entre seus principais objetivos, promover debates sobre o tema, propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas e privadas relacionadas aos recursos hídricos do Estado, e estimular a difusão da cultura da conservação e do uso racional da água.

Além dos parlamentares que subscreverem este requerimento, poderão também participar do grupo de trabalho representantes governamentais e não governamentais que atuem em áreas de contato com as políticas públicas voltadas à regularização fundiária.

Para o deputado, o assunto água só é lembrado quando acontece algum problema. “Assoreamento dos rios, contaminação de águas e tantos outros problemas envolvendo a água, que só é debatida quando existe um colapso. Devíamos antecipar estes problemas, prevenir. Ano passado tivemos a I Semana da Água na Casa de Leis. Este ano, em sua segunda edição, se encerra com um seminário amanhã, aqui na Assembleia Legislativa, com a participação do governo do Estado e interessados em saber metas e projetos que o Estado está fazendo para preservar os recursos hídricos”, explicou o parlamentar.

“A discussão é fundamental para Mato Grosso do Sul, que integra o Pacto Nacional pela gestão das águas. Em nosso território está o Aquífero Guarani, nossos recursos hídricos precisam ser protegidos pois é uma fonte de vida e desenvolvimento para as próximas gerações. A Casa de Leis deve participar ativamente destes debates para ter conhecimento os relatórios de monitoramento de pesquisa, resultados e perspectivas”, relatou o deputado Renato Câmara.