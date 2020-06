Renato Câmara pede mais prazo para emplacamento de veículos do transporte de passageiros

Atendendo pedido do vereador de Bonito Pedrinho da Marambaia, Renato Câmara solicita que prazo para emplacamento dos veículos do transporte de passageiro seja prorrogado até o final de 2020 - (Foto: Toninho Souza)

Atento aos impactos da pandemia na economia de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou indicação na sessão desta quinta-feira (25), solicitando ao governo do Estado a prorrogação do prazo de emplacamento de veículos com placa vermelha que atuam no transporte de passageiros.

O prazo para os pequenos operadores que executam o fretamento de transporte intermunicipal de passageiros, executarem o emplacamento, com a instalação da placa vermelha (comercial), vence no próximo na próximo dia 31. O não cumprimento do prazo legal para a substituição da placa sujeita os trabalhadores do setor que continuarem efetuando essa modalidade de transporte à multa prevista em lei.

No pedido encaminhado ao governo do Estado, Renato Câmara pede para que o prazo seja estendido até o final de 2020. A solicitação, encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja, ao secretário de Governo, Eduardo Correa Riedel, e ao diretor-presidente da Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), Youssif Domingos, atende a um pedido do vereador de Bonito, Pedrinho da Marambaia, e visa amenizar os efeitos da crise econômica provocada pelo Covid-19 no setor turístico de MS.

Conforme o deputado, a prorrogação de prazo de emplacamento de veículos que atuam no transporte de passageiros é uma medida de que desafogaria os trabalhadores do setor, que enfrentam sérias dificuldades financeiras devido à paralisação das atividades do setor turístico desde março.