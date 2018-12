Renato Câmara fala de prêmio dado a seminário estadual sobre guavira

O deputado Renato Câmara (MDB) destacou na sessão ordinária desta quinta-feira (13) o prêmio dado ao "I Seminário Estadual da Guavira, conservação, sustentabilidade e potencialidades do fruto símbolo de MS”, realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no mês de abril deste ano, e que contou com o apoio da Assembleia Legislativa.

“O seminário ganhou o prêmio da UFMS como maior número de instituições participantes de um seminário sobre o tema. Lá foi discutido pesquisa, turismo e geração de emprego e renda relacionados à guavira. Por meio desse prêmio, a Assembleia também foi premiada, pois apoiou e participou do evento, que teve repercussão nacional”, explicou o parlamentar que é o autor da Lei Estadual nº 5.082, de 7 de novembro de 2017, que declara a guavira (campomanesia spp.) como fruto símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O deputado Enelvo Felini (PSDB), enfatizou a importância da fruta. “A Agraer [Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural] já tem plantação de guavira com alta produtividade”, disse. Cabo Almi (PT) também destacou a iniciativa de Renato Câmara. “Não tenho dúvida de que isso é positivo para o Estado. Tenho certeza de que esse fruto será um grande destaque para que você possa se orgulhar”, afirmou.