Renato Câmara entrega equipamento para hospital em Caarapó e trator em Ivinhema

Renato Câmara durante entrega de patrulha mecanizada aos agricultores familiares da Gleba Vitória, em Ivinhema

O mandato municipalista do deputado estadual Renato Câmara (MDB) continua levando avanços e melhorias os municípios de Mato Grosso do sul. Desta vez, os municípios beneficiados foram Caarapó e Ivinhema. Na sexta-feira (12), emedebista fez, juntamente com o prefeito André Nezzi, com secretário municipal de planejamento e habitação Beto Nakayama, a entrega de equipamentos para o Hospital Beneficente São Mateus, em Caarapó.

Foram entregues um aparelho detector fetal portátil, dois aparelhos de aferição de pressão, quatro aparelhos de eletrocardiógrafo, cinco bisturis, seis armários de aço e cadeiras. Os equipamentos são fruto de uma emendas parlamentares, de R$ 20 mil, apresentadas por Renato Câmara ao Orçamento do Estado de 2017.

No ato de entrega das emendas, Renato Câmara fez questão de destacar a parceria firmada por seu mandato na busca por melhorias e novas estruturas em saúde para os municípios do Estado. "Sempre ficamos em estar Caarapó, principalmente para trazer melhorias ao município. A saúde é um setor que demanda investimentos a todo momento, por isso, nossa satisfação em poder colaborar com o hospital São Mateus. Tenho a certeza de que esses equipamentos serão um importante instrumento para salvar vidas”, disse o deputado.

O prefeito André Nezzi agradeceu ao apoio e o comprometimento de Renato Câmara com Caarapó. Conforme o prefeito, Renato tem sido um importante parceiro do município na Assembleia Legislativa, atuando sempre em busca de melhorias e novas estruturas para Caarapó. "Temos que agradecer ao deputado Renato Câmara pelo comprometimento com o nosso município. É um parceiro da nossa gestão e da população. Caarapó conta com o apoiado do deputado e espera ampliar essa parceria para que novos benefícios cheguem ao município”, finalizou.

PATRULHA MECANIZADA

Já no sábado (13), Renato Câmara fez a entrega de uma patrulha mecanizada aos agricultores familiares da Gleba Vitória, em Ivinhema. O prefeito Tuta, o vereador Valter Petreli e lideranças do município também participaram da solenidade de entrega. A patrulha é composta por um trator 85 cv, distribuidor de calcário, grade aradora, carreta agrícola, grade niveladora e rotoencanteirador ou pá concha traseira. Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda de R$ 118.694,00 do ex-senador Waldemir Moka (MDB), contemplando a uma solicitação de Renato Câmara.

Técnico rural e engenheiro agrônomo, Renato Câmara destacou a importância do poder público levar melhores condições aos pequenos produtores rurais. Conforme ele, a entrega da patrulha mecanizada na Gleba Vitória é resultado do trabalho desenvolvido pelo mandato para promover o fortalecimento da agricultura familiar sustentável, garantindo geração de renda, bem-estar social, exercício de cidadania e qualidade de vida aos agricultores familiares de todo o Estado. “Sei da importância desses equipamentos para a comunidade e o quanto eles eram sonhados por cada um dos produtores que lutam diariamente para produzir e gerar o sustento da sua família. Para nós, é uma grande satisfação e alegria poder participar deste processo e, de alguma forma, colaborar para o desenvolvimento da produção na Gleba Azul. Espero que essa patrulha mecanizada seja um instrumento para trazer melhores condições de vida a todos”, enfatizou.