Renato Câmara entrega dois veículos zero km para atender a saúde em Aral Moreira

Deputado Renato Câmara destinou emendas no valor R$ 60 mil que possibilitaram a compra de dois novos veículos para a saúde em Aral Moreira

O trabalho municipalista do deputado estadual Renato Câmara (MDB) beneficiou desta vez o município de Aral Moreira. Nesta segunda-feira (18), o emedebista fez, juntamente com o prefeito Alexandrino Garcia, com o vereador Carlinhos Marques e lideranças políticas, a entrega de dois veículos Onix/Chevrolet zero quilômetro para a Secretaria de Saúde de Aral Moreira.

O veículo é fruto de duas emendas parlamentares, totalizando R$ 60 mil, apresentadas por Renato Câmara ao Orçamento do Estado de 2017, atendendo ao pedido vereador Carlinhos Marques. A Prefeitura de Aral Moreira entrou com contrapartida de R$ 32 mil para a compra dos veículos.

No ato de entrega das emendas, Renato Câmara fez questão de destacar a parceria firmada por seu mandato na busca por melhorias e novas estruturas para os municípios de Mato Grosso do Sul. "Sempre ficamos felizes em estar em Aral Moreira, principalmente para trazer melhorias ao município. A saúde é um setor que demanda investimentos a todo momento, por isso, nossa satisfação em poder reforçar a frota de veículos da saúde. Tenho a certeza de que esses novos veículos serão importantes instrumentos para salvar vidas, oferecendo mais conforto e agilidade no momento do transporte dos pacientes de Aral Moreira até outras unidades de saúde da região”, disse o deputado.

O prefeito de Alexandrino Garcia agradeceu ao apoio e o comprometimento de Renato Câmara com Aral Moreira. Conforme o prefeito, Renato tem sido um importante parceiro do município na Assembleia Legislativa, atuando sempre em busca de melhorias e novas estruturas para o município. "Mais uma vez, temos que agradecer ao deputado Renato Câmara pelo comprometimento com o nosso município. Tem se consolidado como um verdadeiro parceiro da nossa população, procurando sempre atender as demandas e anseios do nosso município.”, finalizou o prefeito.

O vereador Carlinhos Marques também destacou que ação do mandato de Renato Câmara em favor de Aral Moreira tem sido um importante ponto de apoio ao poder público local, tendo em vista que muitas vezes o município não dispõe de recursos para suprir às demandas recorrentes na saúde, educação e outros setores. "O apoio do deputado Renato Câmara tem sido fundamental para atender os anseios da nossa população. O deputado é presente e trabalha em favor da nossa gente. Isso tem feito a diferença e contribuído com o nosso município", disse o vereador.