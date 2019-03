Renato Câmara defende "união e mudança de hábitos" contra tríplice epidemia

Deputado Renato apresentou projeto que institui Semana Estadual de Enfrentamento à Tríplice Epidemia

A união de esforços entre o Poder Público e a população, aliada à mudança de hábitos simples no dia a dia serão determinantes para o combate à tríplice epidemia por que passa Mato Grosso do Sul, na avaliação do deputado Renato Câmara (MDB).

Na tribuna da Casa de Leis, durante a sessão plenária desta terça-feira (26), ele contou estar participando da mobilização de combate à dengue, zika e chikungunya pelo Estado e ter constatado que falta informação. "Precisamos conhecer o comportamento do mosquito transmissor [Aedes aegypti] para definir estratégias que podem salvar vidas", disse.

Para reforçar as ações, Renato apresentou hoje projeto de lei que institui, no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, a Semana Estadual de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Zika e Chikungunya. A proposta, que segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), prevê a realização de ações anuais de conscientização, entre os dias 21 e 27 de outubro.

"Esta é uma luta permanente e temos que mudar nossos hábitos, recolhendo as garrafas pet, tampinhas e outros produtos. Isso, aliado ao trabalho dos agentes de saúde e outras ações, nos permitirá maior sucesso no combate ao mosquito", reiterou o parlamentar, que também coordena a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Chikungunya e Zika.

Para Cabo Almi (PT), Coronel David (PSL) e Barbosinha (DEM), as ações preventivas são essenciais. Eles defenderam parcerias. "As campanhas devem ser permanentes porque essa é uma problemática importante e atual", analisou Barbosinha. "É nosso dever contribuirmos para o combate ao mosquito transmissor", afirmou David. "Muitas vezes, as pessoas esquecem e a epidemia vem com força. Temos que ficar atentos", alertou Almi.

Conforme Boletim Epidemiológico Nacional divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de casos de dengue em Mato Grosso do Sul, nos três primeiros meses do ano, teve aumento de 912,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre 1º de janeiro e 18 de março, foram registrados mais de 10 mil casos de dengue no Estado, contra 999 notificados durante o mesmo período de 2018.