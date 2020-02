Renato Câmara cobra urgência na recuperação de ponte em Nova Andradina

Deputado Renato Câmara cobrou rapidez do governo do Estado para recuperar a ponte sobre o Córrego Umbaracá, em Nova Andradina

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou indicação na nesta quinta-feira (27), solicitando ao governo do Estado a execução, em caráter de urgência, dos serviços recuperação da ponte sobre o Córrego Umbaracá, situada no Anel viário de Nova Andradina. O documento foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário estadual de Infraestrutura Murilo Zauith.

A ponte do Anel Rodoviário Fernando Lima de Vasconcelos, sobre o Córrego Umbaracá, foi carregada pelas águas em dezembro do ano passado, após fortes chuvas atingirem o município. O problema tem impossibilitado o trânsito de veículos entre a MS-134 e a MS-473.

Conforme Renato Câmara, como consequência do acidente, o fluxo de veículos pesados dentro da cidade aumentou consideravelmente nos últimos meses, impactando diretamente a vida da população devido aos riscos eminentes de acidentes. Para o deputado, a recuperação da ponte é imprescindível para a reorganização do trânsito em Nova Andradina.

“Infelizmente, com o problema na ponte, o trânsito pesado foi desviado para o perímetro urbano de Nova Andradina e isso tem resultado em acidentes e mortes. É preciso mais agilidade para a buscar a resolução do problema. Por isso, estamos cobrando uma ação mais afirmativa, por parte do governo do Estado, para que a ponte sobre o Córrego Umbaracá seja recuperada o mais rápido possível”, destacou Renato Câmara.