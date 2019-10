Renato Câmara cobra recursos para asfaltar trecho de acesso a Perimetral Norte em Dourados

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou indicação na sessão desta quarta-feira da Assembleia Legislativa, solicitando ao governo do Estado a viabilização de recursos para a pavimentação asfáltica da rodovia Nelson Pereira de Matos, em um trecho de aproximadamente três quilômetros, partindo da rua Ponta Porã (Jardim Maracanã) até a rotatória de acesso à Perimetral Norte, em Dourados.

No documento, encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário estadual de Infraestrutura Murilo Zauith, o deputado do MDB justifica que a intervenção se tornou uma necessidade devido ao o fluxo crescente de veículos nos bairros localizados na região leste de Dourados, incluindo moradores do distrito de Panambi, que utilizam a referida via.

"Esse é um mais um importante pedido encaminhado pela Câmara de Vereadores de Dourados que estamos apresentando ao governo do Estado. A pavimentação asfáltica deste pequeno trecho de três quilômetros facilitará a vida dos moradores da região, que hoje sofrem com a poeira e a lama”, destacou Renato Câmara.

O deputado também apresentou indicações pedindo ao Estado a adequação e completo asfaltamento do trevo da rodovia MS-141, que dá acesso à usina Adecoagro e liga os municípios de Ivinhema e Naviraí, e a recuperação, em caráter de urgência, da rodovia MS-339, nas proximidades da ponte do Rio Miranda. A MS-339 liga os municípios de Bodoquena e Miranda.