Renato Câmara cobra recursos do Estado para melhorias no ginásio de Ivinhema

Deputado Renato Câmara solicitou recursos estaduais para a troca do piso da quadra esportiva do ginásio municipal de Ivinhema

A melhoria estrutural das praças esportivas também sem sido uma preocupação do deputado estadual Renato Câmara (MDB). Atendendo ao pedido do vereador Adimilson Fotógrafo, o deputado apresentou indicação na sessão desta quarta-feira (3) da Assembleia Legislativa, solicitando ao governo do Estado a liberação de recursos para a troca do piso da quadra poliesportiva do Ginásio de Esportes de Ivinhema.

O documento foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer do Estado de Mato Grosso do Sul), Marcelo Ferreira Miranda. Conforme Renato Câmara, a troca do piso da quadra poliesportiva do ginásio é antiga reivindicação da população de Ivinhema, principalmente dos esportistas do município.

O ginásio é utilizado diariamente para a prática esportiva, através da realização de torneios de futsal, vôlei e dentre outras práticas recreativas. No entanto, devido ao efeito do tempo, o espaço necessita de melhorias estruturais, como no piso da quadra, que atualmente apresenta buracos, rachaduras e desníveis, prejudicando a realização de atividades. “É um pedido importante da comunidade de Ivinhema. A prática esportiva precisa ser estimulada pelo poder público. Para isso, é preciso oferecer à população praças esportivas em boas condições de uso. Conversamos com o vereador Adimilson Fotógrafo e vamos trabalhar aqui na Assembleia Legislativa para viabilizar os recursos necessários para a troca do piso do ginásio”, destacou o deputado.

Recentemente, a parceria entre o deputado Renato Câmara, o prefeito Tuta e o vereador Edimilson Fotógrafo garantiu a destinação de R$ 90 mil dos cofres do governo do Estado para a recuperação dos banheiros e vestiários do ginásio municipal de Ivinhema.

PONTE

Além da melhoria do ginásio de esportes de Ivinhema, Renato Câmara também apresentou indicação na sessão desta quarta-feira, cobrando do Estado a substituição da ponte de madeira por uma de concreto sobre o riozinho de acesso às fazendas Garimpinho e Morro Azul, em Rio Verde de Mato Grosso.