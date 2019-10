Renato Câmara: cadeia produtiva será tema do 2º Seminário Estadual da Guavira

Evento é uma proposição do deputado Renato Câmara - Foto: ALMS

Campo Grande sedia na próxima terça-feira (29), o 2º Seminário Estadual da Guavira. O evento, que acontece no anfiteatro do Complexo Multiuso Dercir Ribeiro da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), vai englobar diversos assuntos relacionados ao fruto para conhecimento de produtores e sociedade, como produtividade, sustentabilidade, comércio e processamento. O tema do evento este ano é "Guavira: perspectivas em obtenção de produtos cosméticos e alimentícios".

O seminário, que é uma realização da Assembleia Legislativa, em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, Semagro, Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), tem o objetivo de ampliar os debates sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva da guavira em MS.

Autor do projeto de lei que transformou a guavira em fruto símbolo do Estado, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) destaca que o seminário será um importante passo para o incremento da fruta nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo no Estado, estimulando a realização de estudos técnico-científicos de produção e preservação genética da guavira, o cultivo sustentável e a geração de novos produtos a partir deste fruto típico do cerrado.

"Nos últimos anos, os guavirais diminuíram devido a expansão da pecuária, das lavouras e do crescimento populacional. A melhor forma de conservar o fruto é viabilizar o seu cultivo do ponto de vista econômico, para consumo próprio e para comercialização. A guavira tem um grande potencial para gerar renda a ajudar a desenvolver o turismo. O passo agora é desenvolver a sua cadeia produtiva", disse Câmara.

O deputado cita o exemplo do município de Bonito, onde a fruta já é utilizada preparação de pratos tradicionais, sorvetes, picolés, drinques e os mais antigos até utilizam a guavira para fins medicinais. No município, a guavira já conquistou o privilégio de ter um festival em sua homenagem. Geralmente realizado em novembro, época de colheita da fruta, o Festival da Guavira de Bonito é uma mistura de cultura e gastronomia.

No ano passado, o seminário atraiu um público de aproximadamente 350 pessoas, incluindo a participação de estudantes, produtores e pesquisadores de outros três Estados: Ceará, Distrito Federal e Paraná.

PROGRAMAÇÃO

Serão realizadas palestras com professores e pesquisadores da Uems, UFMS, UCDB, IFMS, Unigran, Fiocruz, UFGD, Semagro e Agraer. Na parte da manhã, será realizado o primeiro painel com o tema "Integração da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com a guavira no MS".

A palestra "Produção de Mudas de Guavira e resultados de produtividade" será ministrada pela pesquisadora Ana Cristina Ajalla Volpe. O segundo painel, a partir das 13h30, terá como tema "Experiências de negócios sustentáveis com guavira e outras plantas nativas".

Entre as palestras está a "Estruturação da cadeia produtiva do Marolo em Minas Gerais", com o Dr. Marcelo Lacerda Resende, da Universidade Federal de Alfenas (MG). Serão apresentadas ainda experiências de negócios sustentáveis no MS, como um aplicativo para identificação dos locais dos guavirais nativos, desenvolvido pela pesquisadora do IFMS, Ivilaine Pereira Delguingaro; e o relato das coletoras de guavira de Bonito, Maria Erman Soares e Camila Erman.

INSCRIÇÕES

O 2º Seminário Estadual da Guavira acontece na terça-feira (29), das 7h30 às 18h. Às inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link https://bit.ly/2pKdjLv.