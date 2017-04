Renan: se continuar assim, vai cair governo para um lado e PMDB para o outro

Líder do maior partido do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) declarou que, se continuar como está, "o governo vai cair para um lado e o PMDB para o outro". Em conversa reservada com jornalistas, nesta terça-feira, 4, Renan destacou que "o governo é temporário", diferentemente da legenda, "que já prestou relevantes serviços para o País e vai continuar prestando". "Com o governo do deputado cassado Eduardo Cunha eu já rompi, vou aguardar o próximo", ironizou.

Renan voltou a criticar as principais medidas econômicas defendidas pelo governo. "O PMDB vai ter de patrocinar as reformas vindas do Planalto sem discutir? Se continuar assim, vai cair o governo para um lado e o PMDB para o outro. É uma questão política, não é pessoal", reforçou. Renan considera que a votação da reforma da Previdência no Senado só deve ocorrer no segundo semestre. "Se chegar", ponderou, considerando que a matéria não seja nem sequer aprovada na Câmara.

Apesar de ter subido o tom contra o governo nas últimas semanas, Renan disse que a temperatura está "normal". "É quente assim mesmo", brincou. Ele afirmou que desde que o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) assumiu, no ano passado, deixou claro que "não dava para diminuir a inflação agravando a recessão" e que está apenas mantendo a sua coerência. "Não se trata de quantos senadores estão com Renan, e sim quantos apoiam as divergências sobre as medidas do governo".

Ele voltou a comparar a atual gestão com o período em que a seleção brasileira era treinada por Dunga. "O Brasil está cobrando que o governo parece mal escalado. O governo como está parece a seleção do Dunga. Queremos a seleção do Tite para dar a escalação do País", comentou, referindo-se ao atual técnico. Renan avalia que "o governo está errando ao aumentar impostos e ao reonerar". "Não precisa mudar o técnico, nem o time, apenas aproveitar melhor os que estão aí", continuou.

Na noite desta terça-feira, Renan organiza um jantar na casa da senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) com a bancada do PMDB em busca de apoio no embate que trava com o Palácio do Planalto contra a condução das reformas econômicas. Segundo o peemedebista, o objetivo será "construir convergências" com os parlamentares. "A senadora Kátia costuma servir aratu. Vai ser maravilhoso", disse o líder da bancada sobre o encontro.

