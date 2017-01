Renan: rogo pelo rápido esclarecimento das causas do acidente de Teori

O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que "roga" pelo esclarecimento do acidente que levou à morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki.

"Em nome do Congresso Nacional, manifesto minhas condolências à família e rogo pelo rápido esclarecimento das causas desse trágico acidente", afirmou Renan em nota de pesar. Teori morreu em um acidente aéreo na tarde desta quinta-feira, 19, em Paraty, no Rio de Janeiro. O ministro era o relator no Supremo da Operação Lava Jato.

Renan enalteceu o trabalho de Teori e afirmou que o ministro se destacava pela "pela seriedade, brilhantismo e tranquilidade na defesa do Poder Judiciário e de todas as instituições brasileiras".

A substituição do ministro Teori Zavascki precisa, necessariamente, ser aprovada pelo Senado Federal. Após indicação do presidente Michel Temer, o nome do novo ministro será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

