Relator não acredita em pressão para ampliar recursos para fundo eleitoral

O relator do Orçamento de 2018, deputado Cacá Leão (PP-BA), afirmou nesta quarta-feira, 13, que não acredita em pressão para ampliar o volume de recursos destinado ao fundo eleitoral no plenário do Congresso Nacional. O valor aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) é o mínimo previsto em lei, equivalente a R$ 1,716 bilhão.

"Não houve pressão na comissão (por fundo eleitoral maior), acredito que não haverá no plenário", afirmou Leão. Segundo ele, a dificuldade em atender a todos os pedidos pode ter influenciado os parlamentares a não enfileirarem mais uma demanda por ampliação de verba.

Apesar disso, o líder do governo na CMO, deputado Cláudio Cajado (DEM-BA), disse que há possibilidade sim de um destaque ser aprovado em plenário para alterar o valor do fundo eleitoral, que financiará as campanhas em 2018. Ele defende a ampliação para um valor superior a R$ 2 bilhões.