Relator de denúncia contra Temer vai se licenciar do PSDB, dizem tucanos

O deputado Bonifácio de Andrada (MG), relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, indicou nesta quarta-feira, 4, a dirigentes do PSDB que vai se licenciar do partido, uma maneira de reduzir a pressão para que deixe a função na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O senador Tasso Jereissati (CE), presidente interino da legenda, disse que tem conversado com Bonifácio e que "soube que ele vai se afastar".

"Existe uma divisão do partido em torno do assunto, então não é conveniente que o relator seja do partido", disse Tasso.

A decisão do deputado mineiro ainda não foi oficializada junto à cúpula tucana. O secretário-geral do partido, deputado Silvio Torres (SP), confirmou que Bonifácio vai se licenciar para permanecer na relatoria.

Segundo Torres, ele ficará como membro suplente da CCJ e a licença foi sugestão do líder da bancada tucana, Ricardo Tripoli (SP).

"É uma solução meia-sola, o ideal era que ele não fosse o relator. Mas o presidente da CCJ (Rodrigo Pacheco) fez uma escolha pessoal e ele (Bonifácio) aceitou em decisão pessoal também", disse Torres.

Veja Também

Comentários