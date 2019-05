Relator da MP dos ministérios diz que analisa aceitar alterações em parecer

O relator da medida provisória da reforma ministerial, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-CE), admitiu nesta quinta-feira, 9, analisar a alteração de alguns pontos do parecer sobre a matéria. Na abertura da sessão da comissão de senadores e deputados que vai votar a MP, Bezerra disse estar em fase de "intensa discussão e negociação com diversas lideranças", mas não citou que pontos o governo pode concordar em acolher no relatório.

Na mesa do colegiado, há 31 requerimentos pedindo alterações no parecer de Bezerra. Parlamentares tentam alterar pontos sobre o Coaf, a restrição da Receita Federal para investigar crimes não tributários e a demarcação de terras indígenas, entre outros itens.