Relação do governo com STF é boa e Bolsonaro tem ponte com Judiciário, diz Mourão

Vice-presidente Hamilton Mourão - (Foto: Adriano Machado/Reuters)

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira, 6, que o Executivo tem uma boa relação com o Superior Tribunal Federal (STF). Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro tem assessores que fazem "ponte" com o Judiciário. O vice-presidente participou de live promovida pelo banco Credit Suisse.

Mourão ponderou, contudo, que o ruído na comunicação com o STF começou com a abertura do inquérito das fake news, que apura notícias falsas contra os membros da Corte.

Recentemente, a investigação se voltou contra empresários, blogueiros e militantes aliados ao governo.

Ao tratar da relação do governo com jornalistas, Mourão afirmou que não adianta querer que a imprensa noticie coisas boas, pois ela irá "anunciar o que abalará estruturas".

Segundo ele, é necessário que Bolsonaro se preserve, pois é o "comandante" e só atua no momento crítico. Com essa postura, segundo ele, haveria uma melhora no relacionamento do governo com a mídia.