Reitor anuncia implantação de novo curso na UFMS de Naviraí

Prof. Marcelo Turine fez o anúncio no escritório do deputado estadual Onevan de Matos

Trabalho de Onevan de Matos foi fundamental para chegada do curso de “Arquitetura e Urbanismo”

Naviraí (18/03/19) – O Prof. Marcelo Augusto Santos Turine, reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), esteve em Naviraí, na última sexta-feira, e durante visita de cortesia ao deputado estadual Onevan de Matos confirmou a implantação do novo curso de “Arquitetura e Urbanismo” no município.

Novo Curso – Acompanhado dos professores Ruy Alberto Corrêa Filho (pró-reitor de Graduação) e Daniel Henrique Lopes (diretor do campi de Naviraí), Marcelo Turine fez um breve histórico dos passos para a concretização do curso, o trabalho conjunto que envolveu a deputada Tereza Cristina e o ex-senador Waldemir Moka e assegurou o início da primeira turma do novo curso para 2020.

“A criação de um novo curso não acontece de uma hora para outra e por isso quero agradecer ao deputado estadual Onevan de Matos por ter trabalhado intensamente para que este sonho pudesse se tornar realidade. Estamos diante de uma grande união de esforços, que vai assegurar um curso de qualidade e com condições adequadas de funcionamento”, destacou o reitor Marcelo Turine.

Sonho – Sem esconder sua emoção, o deputado estadual Onevan de Matos agradeceu a visita de cortesia do reitor da UFMS, destacou os anos de trabalho para que o curso pudesse ser implantado e reiterou o desafio de transformar Naviraí em polo regional de educação superior.

“Hoje é um dia histórico e quero que os professores Marcelo Turine, Ruy Corrêa Filho e Daniel Henrique Lopes tenham consciência de quanto somos gratos pelo presente que Naviraí está recebendo. A UFMS, a UEMS e o IFMS estão oferecendo cursos de graduação e técnicos profissionalizantes de extrema qualidade à comunidade acadêmica, o que, indubitavelmente, fortalecerá o desenvolvimento socioeconômico não só do município, mas de todo o Conesul”, ponderou o deputado estadual Onevan de Matos.

Colação de Grau – Onevan de Matos acompanhou o reitor Marcelo Turine, ainda na sexta-feira, na solenidade de colação de grau dos acadêmicos dos cursos de “Pedagogia” e “Ciências Sociais”, que ocorreu na Câmara de Vereadores de Naviraí.