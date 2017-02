Reinaldo prestigia posse de procuradores de Justiça e homenagem a defensores aposentados na sexta

Depois de lançar investimentos e fazer entregas na Costa Leste de Mato Grosso do Sul na quinta-feira (9), o governador Reinaldo Azambuja segue com agenda pública em Campo Grande. Nesta sexta-feira (10), ele prestigia a celebração de posse de três procuradores de Justiça e participa de homenagem aos defensores públicos aposentados em 2016.

O primeiro compromisso público de Reinaldo será na Escola Superior da Defensoria Pública, às 16h, durante a cerimônia de homenagem a oito defensores públicos que aposentaram no ano passado. Além da homenagem, 21 profissionais do cargo terão confirmação de carreira. Outros 34 defensores públicos substitutos que tomaram posse em outubro de 2016 receberão suas carteiras funcionais.

Depois, no Palácio da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado (TJMS), às 17h, o governador fará parte da solenidade que celebra a posse dos novos procuradores de Justiça Alexandre Lima Raslan, Silasneiton Gonçalves e Sergio Fernando Raimundo Harfouche. Os três foram promovidos ao cargo de Procurador de Justiça pelos critérios de antiguidade e de merecimento. A sessão solene de posse foi realizada em 16 de dezembro de 2016.

