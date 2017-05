Reinaldo chega a Corumbá para assistir final do Estadual: “É uma alegria para nós do governo ajudar o nosso futebol”

Corumbá (MS) – O governador Reinaldo Azambuja já se encontra em Corumbá desde o meio-dia para assistir a grande final do Campeonato Estadual 2017, entre Corumbaense e Novoperário, a partir das 15h, no Estádio Arthur Marinho. Recepcionado pelo prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, dirigentes dos dois clubes e lideranças políticas da região, Reinaldo expressou sua alegria em participar do encerramento de uma temporada de resgate do futebol sul-mato-grossense.

“É como muita alegria que venho aqui compartilhar com todos vocês de Corumbá e de todo o Estado desse grande momento do nosso futebol, que é a decisão de um título”, afirmou o governador em entrevista no saguão do aeroporto internacional da Capital do Pantanal. “Uma alegria também em poder, mesmo nas dificuldades da crise, estar ajudando financeiramente o nosso campeonato e reabrindo o Morenão, que é o maior palco do nosso futebol”, acrescentou.

Além dos recursos (R$ 200 mil) destinados pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte, ao projeto de revitalização do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), por determinação do governador foram destinados ainda R$ 775 mil para os dez clubes que disputaram a primeira fase do campeonato, verba esta para pagamento de despesa disputa, como deslocamento das delegações para as cidades. “Foi um recurso bem aplicado”, disse ele.

O melhor do futebol

Reinaldo Azambuja, que deverá assistir ao jogo na arquibancada coberta, ao lado do prefeito Ruiter Cunha, falou da emoção de acompanhar a final do Campeonato Estadual numa cidade que tem uma forte paixão pelo seu clube e destacou o calor humano do corumbaense, “que sabe bem receber a todos e nos encanta com sua alegria”. Ele lembrou do clima contagiante do carnaval, quando esteve em Corumbá para assistir ao desfile das escolas de samba.

“Ter o Corumbaense em mais uma final do campeonato, depois de 30 anos, é um orgulho para a cidade, tenho certeza, e o futebol é isso, alegria, disputa e, acima de tudo, muita harmonia e espírito esportivo”, comentou, citando que os finalistas da decisão representam o melhor do futebol-sul-mato-grossense. “Será uma grande festa e quem ganha é a cidade, a população e o nosso futebol, que estava adormecido e precisava de uma sacudida”, concluiu.

Reinaldo Azambuja chegou a cidade acompanhado do secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda. Na chegada ao aeroporto, ele foi recepcionado também pelos presidentes do Corumbaense, Bosco Delgado, e do Novoperário, Américo Ferreira.

