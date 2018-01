Reinaldo Azambuja recebe visita do cônsul-geral do Japão

Durante a visita desta quarta-feira, governador e cônsul também trocaram presentes - Foto: Chico Ribeiro

Em sua primeira visita a Mato Grosso do Sul, o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Yasushi Noguchi, foi recebido nesta quarta-feira (31.1) pelo governador Reinaldo Azambuja. Noguchi foi nomeado cônsul-geral no Consulado Geral do Japão em São Paulo em setembro de 2017.

Durante o encontro, o governador agradeceu à comunidade nipo-brasileira pela contribuição nas mais diversas áreas e o cônsul falou da gratidão à sociedade brasileira pela recepção aos japoneses.

“A presença nikkey é muito grande aqui em Mato Grosso do Sul na agricultura, artes, esporte – no beisebol e judô – e na medicina. A contribuição está em várias áreas”, lembrou o cônsul. Mato Grosso do Sul possui a terceira maior população de japoneses do Brasil, atrás de São Paulo e Paraná, e Campo Grande tem a terceira maior colônia de imigrantes japonese do País, com cerca de 15 mil descendentes, considerando até a 4ª geração.

Yasushi Noguchi falou também dos preparativos para a celebração de 110 anos da imigração japonesa no Brasil, comemorados neste ano, e contou que irá conhecer a tradicional Feira Central de Campo Grande, onde descendentes de japoneses vendem sobá e outras comidas típicas.

O Consulado Geral do Japão em São Paulo tem jurisdição nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e região do Triângulo Mineiro.

O cônsul

Natural de Yamaguchi, o cônsul-geral Yasushi Noguchi tem 51 anos, foi secretário na Embaixada do Japão nos Estados Unidos (2003), conselheiro na Embaixada do Japão no Peru (2005) e atuou como conselheiro na Divisão de Apoio às Vítimas do Grande Terremoto do Leste do Japão (2011).

Ele também foi nomeado diretor da Divisão da América Central e do Caribe do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão (2011), diretor da Divisão de Desarmamento e Controle de Armas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão (2013) e atuou como diretor-geral de Polícia da Prefeitura de Miyazaki (até 2017).

Durante a visita desta quarta-feira, governador e cônsul também trocaram presentes. O evento contou com a presença do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, do deputado estadual Beto Pereira, do presidente da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira (AECNB), Jorge Gonda; e do ex-presidente da AECNB Acelino Nakasato.