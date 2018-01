Reinaldo Azambuja está entre os 10 governadores que mais cumpriram plano de governo

E entre os compromissos apontados como parcialmente concluídos está a redução da carga tributária - Foto: Chico Ribeiro

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, está entre os 10 que mais cumpriram compromissos de governo, segundo levantamento do site G1.

Considerando apenas as entregas feitas integralmente, Mato Grosso do Sul está na sétima posição no ranking, com 39,13%, atrás dos estados do Maranhão (59,45%), Goiás (59,09%), São Paulo (50%), Mato Grosso (43,47%), Rondônia (42,42%) e Bahia (40,86%). O índice está acima da média nacional, que foi de 32%.

Ainda de acordo com o site, Reinaldo Azambuja cumpriu integralmente nove e parcialmente dois compromissos, de um total de 23. Entre as metas já cumpridas pelo governador que foram destacadas no especial As Promessas dos Políticos estão: ampliação da educação em tempo integral, melhora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criação de mutirões de saúde nos polos regionais e a implantação de auditorias independentes nos órgãos públicos.

Outras ações realizadas pela atual administração são a implantação do sistema de promoção por mérito para os servidores estaduais, a criação de uma autarquia para cuidar das comunidades indígenas, o fim da cobrança do ICMS antecipado e a política regionalizada de incentivos fiscais.

Embora não conste no levantamento, Reinaldo Azambuja também faz um governo transparente, deixando a um clique de qualquer pessoa os dados sobre como são aplicados os recursos públicos. Pelo segundo ano consecutivo, o Portal da Transparência do Governo de Mato Grosso do Sul recebeu nota 10 em avaliação realizada pela Rede de Controle. Desde o início da atual gestão, o índice estadual de transparência apresentou uma evolução de 714%.

Até mesmo nas promessas classificadas pelo G1 como “não cumpridas” constam algumas prestes a serem concluídas, como o Hospital do Trauma, que depois de 20 anos de espera deverá ser entregue até o fim do primeiro trimestre de 2018.

E entre os compromissos apontados como parcialmente concluídos está a redução da carga tributária. O Governo de Mato Grosso do Sul reduziu o imposto estadual para a aquisição de máquinas e equipamentos e na importação de matéria-prima. Também reduziu a carga tributária nas operações da cadeia do leite e sobre a energia elétrica no setor aviário.

Foram consideradas 1.035 promessas assumidas pelos então candidatos a governador antes de serem eleitos. Apenas o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, não foi avaliado. Eleito em agosto, após a cassação do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014, ele tomou posse em outubro de 2017.