Reinaldo Azambuja empossa membros de conselhos da área de habitação

No mesmo dia em que autorizou a construção de 1.238 casas (1.138 para a Capital e 100 para o município de Sete Quedas), o governador Reinaldo Azambuja empossou os membros dos conselhos Estadual das Cidades (CEC) e Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social (CONGFEHIS), gestão 2018/2021. A posse foi realizada nesta segunda-feira (26) no auditório da Governadoria.

“O Conselho das Cidades norteia, principalmente, o crescimento dos municípios, organiza o setor de desenvolvimento urbano, e o Congfehis regulariza e organiza principalmente a distribuição dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Então, são dois conselhos com políticas distintas, mas muito integrados para levar uma boa política de desenvolvimento urbano, nortear a distribuição dos recursos, organizar esses recursos para chegar, principalmente, àquelas pessoas com moradia precária”, afirmou o governador.

Reinaldo Azambuja disse não ter dúvida de que os conselhos serão bem representados e destacou o desempenho do Estado no setor habitacional, na aprovação de projetos. “Mato Grosso do Sul, para quem não sabe, teve a melhor performance do Brasil no segmento habitacional. Enquanto os outros estados tiveram a performance de 35% de projetos aprovados e autorizados, nós tivemos 85%. Isso mostra qualidade dos projetos feitos por essa equipe comprometida e eficiente da nossa Agehab, de vocês que trabalham na área habitacional e nos ajudam, do setor empresarial, e, em especial, da Caixa Econômica”.

Ele destacou ainda o papel do Conselho Estadual das Cidades em ordenar o crescimento das cidades de forma sustentável. O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, assumiu a presidência do CEC/MS. Já a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, Maria do Carmo, ficou com a presidência do Congfehis. Os conselheiros não recebem remuneração e a composição dos conselhos envolvem todos os setores da sociedade, segundo ela.

Participaram também do evento a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre; a deputada estadual Mara Caseiro (representando a Assembleia Legislativa), e os prefeitos de Jaraguari e Alcinópolis, respectivamente, Edson Rodrigues Nogueira e Dalmy Crisóstomo da Silva. Veja mais fotos.

Conheça os novos conselheiros:

CEC/MS

Pelo Poder Público Estadual: Inês Pereira Esteves (titular Detran/MS); Edson Guardiano de Oliveira (suplente Sejusp/MS); Antônio Cláudio de Almeida (titular Sanesul); Valdirene Gaetani Faria (suplente Defensoria Pública); Maria Elisa Caseiro (titular Assembleia Legislativa); e deputado Marcio Fernandes (suplente Assembleia Legislativa);

Inês Pereira Esteves (titular Detran/MS); Edson Guardiano de Oliveira (suplente Sejusp/MS); Antônio Cláudio de Almeida (titular Sanesul); Valdirene Gaetani Faria (suplente Defensoria Pública); Maria Elisa Caseiro (titular Assembleia Legislativa); e deputado Marcio Fernandes (suplente Assembleia Legislativa); Pelo Poder Público Federal: Paulo César de Matos (titular) e Ricardo Souza (suplente), da Caixa Econômica Federal; e Aroldo Figueiró (titular) e Luiz Antônio de Oliveira (suplente), do Crea/MS;

Paulo César de Matos (titular) e Ricardo Souza (suplente), da Caixa Econômica Federal; e Aroldo Figueiró (titular) e Luiz Antônio de Oliveira (suplente), do Crea/MS; Pelas prefeituras: João Ricardo Somensi (titular Naviraí); Anino Pereira de Oliveira (suplente Figueirão); Vera Cristina Bacchi (titular Campo Grande); Anízio dos Santos (suplente Dourados);

João Ricardo Somensi (titular Naviraí); Anino Pereira de Oliveira (suplente Figueirão); Vera Cristina Bacchi (titular Campo Grande); Anízio dos Santos (suplente Dourados); Representando os Movimentos Sociais e Populares: Valdo Pereira de Souza (titular), Orly Lopes (suplente), Edson Nunes (titular) e Elza de Matos (suplente) da FAMEMS; Antônio Mendes da Silva (suplente), Rosemeire da Silva (titular), Edymar Cintra (suplente) e Sânia Gomes (titular), da SAM/MNLM;

Valdo Pereira de Souza (titular), Orly Lopes (suplente), Edson Nunes (titular) e Elza de Matos (suplente) da FAMEMS; Antônio Mendes da Silva (suplente), Rosemeire da Silva (titular), Edymar Cintra (suplente) e Sânia Gomes (titular), da SAM/MNLM; Das entidades de trabalhadores: Elizeu Pacheco, Fetricom/MS (titular); Ivan Perez, STTCUCG (suplente); Kelly Hokama, Sindarq/MS (titular); e Jorge Tadeu Almeida, Senge (suplente);

Elizeu Pacheco, Fetricom/MS (titular); Ivan Perez, STTCUCG (suplente); Kelly Hokama, Sindarq/MS (titular); e Jorge Tadeu Almeida, Senge (suplente); Pelas entidades empresariais: Júlio Viveros, Sinduscon (titular); Francis Yamamoto, Águas Guariroba (suplente); Cláudio Kitaguti, Secovi/MS (titular); Rodrigo Wazlawich, ACISGA (suplente);

Júlio Viveros, Sinduscon (titular); Francis Yamamoto, Águas Guariroba (suplente); Cláudio Kitaguti, Secovi/MS (titular); Rodrigo Wazlawich, ACISGA (suplente); Das entidades profissionais, acadêmicas ou de pesquisas: Dirceu Peters, IAB/MS (titular); Orlando Moreira Júnior, UEMS (suplente); Jorge Pinto, UFMS (titular); Silvia Bontempo, OAB/MS (suplente);

Dirceu Peters, IAB/MS (titular); Orlando Moreira Júnior, UEMS (suplente); Jorge Pinto, UFMS (titular); Silvia Bontempo, OAB/MS (suplente); Organizações não-governamentais: Rosana Puga de Moraes, SPA.

CONGFEHIS/MS