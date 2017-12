Reinaldo Azambuja e governadores do Brasil Central fazem última reunião de 2017 do bloco

Consórcio dos Governadores do Brasil Central – composto pelos representantes dos executivos estaduais Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Rodrigo Rollemberg (Distrito Federal), Marconi Perillo (Goiás), Pedro Taques (Mato Grosso), Confúcio Moura (Rondô - Divulgação/Assessoria

Começou agora pouco em Brasília (DF) o último encontro do ano do Consórcio dos Governadores do Brasil Central – composto pelos representantes dos executivos estaduais Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Rodrigo Rollemberg (Distrito Federal), Marconi Perillo (Goiás), Pedro Taques (Mato Grosso), Confúcio Moura (Rondônia), Marcelo Miranda (Tocantins) e Flávio Dino (Maranhão). Neste encontro, participa como convidado o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Desde às 9h desta quarta-feira (6.12), horário de Brasília, os governadores se reúnem para tratar de pautas comuns ao desenvolvimento dos estados. Entre as questões a serem definidas na reunião está a escolha do novo presidente do bloco, criado em 2015 e presidido há dois anos pelo governador Marconi Perillo. Haverá ainda tratativas sobre planejamento estratégico e projetos prioritários; PPA; orçamento e regimento interno; e convalidação de benefícios fiscais.

À tarde, a partir das 14h30, os governadores irão conhecer as instalações do Parque Tecnológico de Brasília-BIOTIC, localizado na Cidade Digital – Granja do Torto – Lote 4. Criado em janeiro de 2017, o Parque é o único entre os sete estados do Brasil Central e foi construído sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPDF) do Governo do Distrito Federal para concentrar empresas dos ramos da tecnologia da informação, comunicação e da biotecnologia.

Consórcio dos Governadores do Brasil Central

Criado em 3 de julho de 2015 com o objetivo de fomentar o crescimento individual e regional dos estados, com base na cooperação entre os chefes da administração pública, o Consórcio dos Governadores do Brasil Central é composto pelos estados de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e Maranhão.

Neste ano, o grupo se reuniu nas cidades de Goiânia (GO), Palmas (TO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e Porto Velho (RO). Na previsão para 2018, mais uma vez os governadores devem iniciar os trabalhos Goiânia, seguindo pelas demais unidades federativas que compõem o fórum.