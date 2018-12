Reinaldo Azambuja anuncia secretariado e entrega casas nesta sexta-feira

O governador Reinaldo Azambuja - Foto: Arquivo / Denilson Secreta

Nesta sexta-feira (27.12), o governador Reinaldo Azambuja cumpre compromissos públicos na Capital e no interior. No primeiro compromisso do dia, na Sala de Situação, da Governadoria, ele anuncia os nomes dos secretários que vão tomar posse para o segundo mandato.

Já em Naviraí (a 350 quilômetros de Campo Grande), ainda pela manhã, ele entrega 313 unidades habitacionais do residencial Novo Horizonte – um investimento de R$ 23,248 milhões, por meio de parceria entre Estado, União e Município.

O programa habitacional é o Minha Casa Minha Vida/FAR, com financiamento da Caixa Econômica Federal. Contratadas em 2013, as habitações foram incluídas no programa de governo “Obra Inacabada Zero” e puderam ser concluídas graças às tratativas de Reinaldo Azambuja com o Ministério das Cidades.