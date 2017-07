Reinaldo Azambuja abre o 18º FIB e lança obras em Bonito nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja abre amanhã, às 19h, a 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito, visita a pavimentação do acesso ao destino turístico Gruta do Lago Azul (MS-382) e a ligação da MS-178 com a BR-267 e autoriza a licitação uma das obras mais esperadas pelas lideranças políticas e empresariais e pela comunidade local, o recapeamento da entrada da cidade. O governador desembarcará às 14h em Bonito.

A restauração de 14 km da MS-178, entre o aeroporto estadual e o início do perímetro central da cidade é uma das obras mais esperadas pela população e foi garantida pelo secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, em recente visita técnica às obras em execução pelo Governo do Estado no município. “Vamos iniciar a obra, prioridade do governo, enquanto a Caixa Econômica analisa o projeto executivo”, explicou Miglioli.

A licitação da obra de recape, orçada em R$ 10,8 milhões, incluindo ciclovia e iluminação, será autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja durante ato no salão de eventos do Marruá Hotel, às 16h. Na oportunidade, ele também assinará acordo de cooperação do Projeto Aprendendo com Arte, autorizará processo licitatório para obras de infraestrutura urbana, no valor de R$ 2,2 milhões, e anunciará a construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros.

Estrada do Curê

O terreno da nova unidade da corporação militar, medindo quatro mil metros quadrados, será doado pelo município, cujo ato será efetivado durante a cerimônia com a assinatura da lei de outorga nº 1.456 pelo prefeito de Bonito, Odilson Arruda Soares. O serviço de infraestrutura e restauração funcional do pavimento de diversas ruas da cidade somarão 48 mil metros quadrados, entre recapeamento e fresagem e remendos.

Reinaldo Azambuja inicia sua agenda em Bonito, logo após o desembarque, visitando a emblemática obra de pavimentação de 17 km da MS-178/ BR-267 (Jardim-Porto Murtinho), conhecida como Estrada do Curê. O Estado garante infraestrutura viária a uma rodovia que atende o turismo e o agronegócio da região. Em seguida, visitará a primeira fase de pavimentação da MS-382. Total de investimentos: R$ 41 milhões.

