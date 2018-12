Reinaldo anuncia secretariado com mudança na Saúde, Obras, Fazenda e Detran

As novidades são nas pastas de Administração, Saúde, Fazenda e Obras - Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja (SDB) anunciou, na manhã desta sexta-feira (28), o novo secretariado do Governo do Estado para sua nova gestão, que se inicia em 2019.

Quatro nomes foram mantidos pelo mandatário estadual nas pastas: Antônio Carlos Videira segue à frente da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública. Na Educação, Azambuja manteve como responsável Maria Cecília Amendola da Motta.

As novidades são nas pastas de Administração, Saúde, Fazenda e Obras

Além dos dois, Eduardo Ridel seguirá como secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica. E Jaime Verruck continua à frente da Pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

Nas outras secretárias, Azambuja confirmou que vice-governador Murilo Zauith (DEM) ficará responsável pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, substituindo Helianey Paulo da Silva.

Geraldo Resende, ex-deputado federal pelo PSDB, foi oficializado como secretário de Estado da Saúde, no lugar de Carlos Coimbra. Após três mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, Resende não se reelegeu em 2018, mas ficou como primeiro suplente da coligação. Desta forma, é o substituto imediato de Tereza Cristina, que se licencia do mandato para comandar o Ministério da Agricultura. Contudo, Resende vai optar pelo cargo estadual e abrirá caminho para Bia Cavassa (PSDB) chegar à Câmara Federal.

Responsável pelas finanças do Estado, a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) será comandada pelo advogado tributarista Felipe Mattos de Lima Ribeiro. O atual comandante da Sefaz, Guaraci Fontana vai se aposentar.

Atualmente diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka assume a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização. Substitui Carlos Alberto de Assis, que vai reforçar a Segov (Secretaria de Governo), pasta que segue sob a gestão de Eduardo Riedel. Tesoureiro do PSDB, Sérgio de Paula também vai para a Segov e, junto com Assis, vai atuar na articulação política no interior. Assis vai desempenhar função similar, mas em Campo Grande.

Sob a tutela de Riedel, a Segov vai ganhar mais poderes a partir de 2019, incluindo Escritório de Representação em Brasília. Conforme o governador, será feito convite ao senador Pedro Chaves. “Ele não vai tratar só de Brasília, mas da relação com o setor público e privado”.