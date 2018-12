Reinaldo agradece voto de confiança da população e promete 2º mandato de muito trabalho

Em entrevista ao programa de rádio Giro Estadual de Notícias, nesta segunda-feira (31.12), o governador Reinaldo Azambuja - Fotos: Gessica Souza - Maracaju em Foco

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (31/12) à Rádio Marabá FM, de Maracaju (MS), que integra o Grupo Feitosa de Comunicação, o governador Reinaldo Azambuja, que será empossado nesta terça-feira (1º/01) para o 2º mandato à frente do Governo de Mato Grosso do Sul, agradeceu o voto de confiança da população do Estado. “O que fica é a palavra gratidão, sou grato a Mato Grosso do Sul e a Maracaju pela confiança das pessoas, pois não foi fácil. Criminalizaram a política, falaram inverdades contra mim e minha família, sempre preguei a verdade e ela acabou prevalecendo sobre a mentira”, desabafou.

Na entrevista, que foi retransmitida pelas outras cinco emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação em Dourados (Rádio Band FM), Rio Verde (Rádio Serra FM), Nioaque (Rádio Serrana FM), Inocência (Rádio Montana FM) e Paranhos (Rádio Band FM) dentro do Programa Giro Estadual de Notícias, Reinaldo Azambuja também prometeu muito trabalho pelos próximos quatro anos. “Muito trabalho e dedicação, comprometimento, temos de retribuir, governar para todos, respeitar a todos, aqueles que não votaram em mim, não vou excluir ninguém, aos intolerantes, temos um pensamento de prosperidade, trazer os investimentos, a maioria dos prefeitos, 61, me apoiaram, a maioria dos vereadores, a classe política entendeu que foi um governo municipalista, que não olhava para partidos, mas para as cidades, ajudamos as 79 cidades”, ressaltou.



Governador do MS, Reinaldo Azambuja (PSDB), durante entrevista para Rádio Marabá FM

Para 2019, o governador espera um bom ano e reforça que a população sempre poderá contar com o seu emprenho e esforço. “Nessa minha trajetória política, eu devo muito a Maracaju, foi onde tudo começou, foram oito anos como prefeito, quatro como deputado estadual, mais quatro anos como deputado federal e outros quatro anos como governador. Agora, um novo ciclo se inicia amanhã com a posse. Podem esperar mais quatro anos de muito trabalho e prosperidade, pois vamos trazer novos investimentos e andar pelos 79 municípios, levando qualidade de vida para a nossa população”, garantiu.



Governador do MS, Reinaldo Azambuja, e a gerente da Rádio Marabá FM, Maria Helena Oliveira Corrêa

Otimismo

Reinaldo também fez um balanço dos quatro anos de mandato e dos desafios que terá pela frente. “Eu fico contente de terminar este ano, primeiro, agradecendo muito o voto de confiança de Mato Grosso do Sul, que possibilitou a minha posse amanhã para mais um mandato de quatro anos. Para as 677 mil pessoas que nos deram essa oportunidade, a gente deve um trabalho. Estou muito otimista com o Brasil para os próximos anos, penso que nós vivenciamos um momento muito difícil nos últimos quatro anos, pois o Brasil de 2015 e 2016 mergulhou na maior crise da sua história, o País nunca teve uma crise de tamanho vulto e proporção, que afetou desde a dona de casa até a classe empresarial, bem como todos os governos”, pontuou.

O governador revela que, ao assistir algumas matérias nacionais, verificou que os Estados brasileiros praticamente estão vivendo um caos, com salários atrasados, funcionalismo sem receber e que não conseguem fechar as contas. “Estamos terminando um ciclo aqui, que foram esses primeiros quatro anos, com muito empenho de uma equipe e sou muito grato a todos que nos ajudaram e muito feliz por estar no último dia do ano, o último dia do meu primeiro mandato aqui em Maracaju, conversando com o Grupo Feitosa de Comunicação, podendo voltar à Rádio Marabá”, falou.

Ele completa que nesses quatro anos teve um governo que enfrentou as crises, dificuldades, momento de recessão e de baixo crescimento. “Mesmo assim, nós estivemos presentes em todas as regiões. Não foi só em Maracaju, fizemos obras importantes em todos os municípios com o apoio dos prefeitos, recuperação de vias públicas, agora estamos com o maior projeto de saneamento básico em Maracaju, que vai levar a cidade à universalização do esgotamento sanitário”, apontou.

Azambuja ressalta que agora os desafios para o futuro é manter, primeiro, a estabilidade. “O Estado hoje é cumpridor das suas obrigações. Pactuar aquilo que é prioridade número 1 das pessoas, a regionalização da saúde, concluir os hospitais regionais, como por exemplo aqui em Maracaju estamos para fazer a entrega do Pronto-Socorro e da Maternidade da Santa Casa, que são graças aos recursos da emenda do deputado federal Geraldo Resende (PSDB/MS), que vai assumir a Secretaria Estadual de Saúde amanhã”, analisou.



Com voz marcante e doce de ouvir, Vanesca Barbosa entrevistando o governador reeleito de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB)

Ambiente favorável

Em nível nacional, ele destaca que o presidente Jair Bolsonaro, que assume amanhã também o cargo, pegará o Brasil em um ambiente melhor e que deve retomar o crescimento. “Se a gente voltar um pouquinho atrás, o Brasil cresceu 40 anos ininterruptos, foram 40 anos de crescimento econômico, quando veio 2015 e 2016 a gente mergulhou em uma recessão profunda, que afetou a sociedade, provocando desemprego, gerou baixo crescimento e afetou os governos. Hoje eu vejo que, da maioria dos 27 Estados, só 7 Estados adimplentes, que pagam salário e cumpre com suas obrigações. Tem Estados brasileiros que ainda não pagou o 13º salário de 2017, não é nem o de 2018. Então, pensa quanta dificuldades”, lamentou.

Porém, acrescenta o governador, olhando para a frente, com as obras estruturantes, com a economia voltando a crescer, Mato Grosso do Sul fechou agora com os meses de outubro e novembro com a maior geração de empregos dos últimos 8 anos, isso significa que a economia voltou a crescer outra vez. “Isso é bom, porque gera as oportunidades e estou otimista e grato à população que me confiou mais um mandato. Democracia é isso, tem alternância de poder e tem continuidade de trabalho”, lembrou.

Ele pontua que o compromisso que terá agora é com as pessoas. “Um Governo que gastou menos com o Governo para poder gastar mais com políticas públicas. E, agora, serão mais quatro anos de muito trabalho e estou muito otimista com o ambiente que nós vamos deslumbrar, torcendo para o Brasil retomar o crescimento, torcendo pela equipe do presidente Jair Bolsonaro, que assume amanhã, não estarei em Brasília porque será no mesmo horário da minha posse em Campo Grande, mas muito otimista, pois teremos dois ministros do Estado e isso nunca aconteceu”, ressaltou.



Reinaldo Azambuja (PSDB), reeleito governador de Mato Grosso do Sul, e Vanesca de Souza Barbosa, locutora da Marabá FM - 93,9Mhz

A respeito de Tereza Cristina, o governador destaca que ela é deputada federal reeleita na coligação dele e que assume o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento Agrário, sendo possível fazer uma política integrada. “E o outro é o Mandetta, colega também na Câmara dos Deputados, que foi eleito comigo em 2010, reeleito em 2014 e agora assume amanhã como ministro da Saúde, um desafio enorme, pois saúde é o maior problema hoje vivenciado pela população brasileira. E é esse foco que nós queremos, atacar as prioridades na saúde, ampliar os investimentos na educação, com a construção de escolas em tempo integral, continuar ajudando os 79 municípios do Estado, pois o Governo tem de ser parceiro das cidades”, afirmou.

Desenvolvimento

Reinaldo ressalta que Mato Grosso do Sul deve ser o primeiro Estado do Brasil a universalizar a coleta e tratamento de água nas 68 cidades atendidas pela Sanesul. “São avanços extraordinários e vamos lutar muito para a retomada da malha ferroviária, os trilhos que passam por Maracaju estão sucateados e todos nós sabemos que ter transporte ferroviários vai melhorar a logística, contribuindo com a nossa competitividade e na implantação das rotas bioceânicas”, citou.

Em Porto Murtinho, ele informa que serão construídos mais dois terminais portuários e o ministro Carlos Marun garantiu a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, ligando a cidade a Carmelo Peralta, no Paraguai. “Em Corumbá, temos a luta pela retomada da malha ferroviária oeste, uma ferrovia que ligará o porto de Santos até os portos peruanos, que vai ser uma ferrovia de integração sul-americana, que é a Trans-Americana, integrando o Peru, a Bolívia, o Chile e o Brasil, interligando, por trilhos, os oceanos Atlântico e Pacífico. Vamos aumentar a possibilidade de exportar as nossas riquezas pela via ferroviária, aumentando a nossa competitividade e diminuindo os custos do transporte”, detalhou.



Flávia Franco, Governador Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), e Maria Helena Corrêa

O governador pontua que trouxe muitos investimentos nos últimos anos e por isso que Mato Grosso do Sul é o 3º Estado em geração positiva de empregos no Brasil. “Nós somos o Estado onde mais cresceu a renda do trabalhador, nós somos a 5ª economia mais competitiva do País e a 1ª do Centro-Oeste. Esses avanços precisam ser mantidos, mas precisamos transformar isso em oportunidades para a nossa gente. Dois eixos que vamos começar em 2019: o 1º emprego aos jovens, a empresa que gerar emprego para os jovens terá mais incentivos, e a empresa amiga da mulher, que dar emprego para as mulheres vítimas de violência, combater isso com políticas públicas”, garantiu.

Ele acrescenta que são programas que fazem parte do novo programa de Governo. “Vou fazer uma reunião dia 2 de janeiro, com toda a equipe, para dar os eixos estratégicos, a nossa missão, que é transformar o programa de Governo em ações efetivas para a sociedade, que confiou no meu governo, estamos muito confiantes nisso. Estou otimista, com os dois ministros, eles são do Brasil, mas terão um olhar especial para o Estado. Tereza e Mandetta são ministros de Mato Grosso do Sul, cabe a nós termos a competência de apresentar bons projetos, os recursos não vêm como se fossem mágica”, alertou, pregando o estabelecimento de parcerias com as prefeituras para trazer os recursos federais.

“O presidente Jair Bolsonaro disse que o País precisa menos Brasília e mais do Brasil. Brasília está inchada, precisamos de um governo moderno, não pode ser para criar problemas, mas para facilitar, tirar os entraves, desborucratizar. Hoje, se faz muita coisa por meio virtual, facilitar a vida do cidadão e cidadã é obrigação dos governos. Bolsonaro terá um governo novo, enquanto eu vou continuar um trabalho. Acredito que o novo Governo terá um olhar diferenciado para Mato Grosso do Sul”, finalizou o governador.

