'Reforma política é central', diz Alckmin

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), defendeu nesta segunda-feira, 10, a reforma política durante evento para empresários na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Alckmin disse ver a atividade política no Brasil como algo que anda para trás, na "contramão". "A reforma política é central", disse.

Na avaliação do tucano, a instituição do Fundo Partidário tem estimulado a criação de muitos partidos. "O problema não é ter 35 partidos. O problema é a fragmentação da representação parlamentar. Você pode ter cem partidos, o problema é de quem criou, mas no Parlamento não pode ter mais que quatro, cinco, seis porque se torna ingovernável", declarou.

O governador também questionou o modelo de votação atual. "Nos Estados Unidos o voto é distrital e o mandato é para dois anos. Ninguém reclama", disse Alckmin. "Eu fui deputado estadual e federal pela região do Vale do Paraíba. As pessoas não estavam preocupadas com a ponte que eu levei para lá, mas como eu me comportava e votava nos grandes temas de interesse nacional", afirmou Alckmin. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

