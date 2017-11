'Reforma ministerial para melhorar é sempre boa', diz líder do governo

O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), engrossou o coro de deputados do Centrão e defendeu nesta quarta-feira, 8, uma reforma ministerial pelo presidente Michel Temer. "Quando se reforma para melhor é sempre bom", declarou o parlamentar paraibano à reportagem. Ele evitou, porém, se posicionar sobre qual melhor data para as mudanças de ministros: se agora ou em janeiro, como auxiliares de Temer têm defendido.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, com o aumento da pressão do Centrão - do qual fazem parte PP e PTB - e os sinais de desembarque do PSDB, Temer já avalia antecipar para janeiro a reforma ministerial que pretendia fazer em abril, quando ministros que serão candidatos em outubro precisam deixar os cargos.

Segundo interlocutores de Temer no Congresso, o presidente teria ficado muito irritado com o artigo publicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no qual o tucano defendeu a saída do PSDB do governo em dezembro. Nas palavras de um aliado de Temer, FHC demitiu os ministros do PSDB antes de Temer.