Reforma está sendo feita para atender interesses da reeleição, diz Ferraço

O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) afirmou nesta segunda-feira, 21, durante debate no Fórum Estadão que a reforma política é de difícil percepção pela população, mas garantiu que o fundo público de R$ 3,6 bilhões para financiar a campanha eleitoral não passa pelo Senado, mesmo que seja aprovado pela Câmara.

Ferraço afirmou que a reforma política está sendo feita para atender os interesses da reeleição. O desafio para avançar com as mudanças no Congresso, disse ele, é que o sistema dialoga com imperfeições de "alta intensidade".

