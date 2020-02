Reforma e comunicação: 2020 é ano de modernização na ALEMS

A reforma estrutural da Casa de Leis está em andamento e, além disso, os canais de comunicação são destaque entre os investimentos da instituição. Incluindo recursos de acessibilidade tanto nos veículos de comunicação oficial quanto nas dependências físicas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados pretendem “aproximar a Casa de Leis da população”, nas palavras do segundo secretário, Herculano Borges (Solidariedade).

“Junto ao presidente da Casa, deputado Paulo Corrêa [PSDB], queremos aproximar a Assembleia da sociedade. Usamos as nossas tecnologias, nossas mídias, investimos em modernização para garantir mais informação e mais qualidade”, afirma o deputado Herculano.

Entre as expectativas para a comunicação da Casa, há o projeto de transformar a TV Assembleia em TV aberta em andamento, e dentre as conquistas já alcançadas, a classificação do Site Oficial da ALEMS em 4º melhor do Brasil, no quesito transparência entre todas as Assembleias Legislativas, conforme estudo feito pelo Instituto Clima e Sociedade.

Herculano também destacou a preocupação com a inclusão das pessoas com deficiência e afirmou que as ações e mudanças relativas ao tema fazem parte do projeto de acessibilidade do povo à Casa de Leis. “Esta é a Casa de Leis moderna que a mesa diretora, desde que Paulo Corrêa assumiu a presidência, quer para a população”, afirmou.

O primeiro secretário, deputado Zé Teixeira (DEM) garantiu que a intenção é dar continuidade aos projetos. “Vamos continuar atendendo a população. A reforma da Casa é para atender ao povo, com condições melhores de trabalho também aos deputados e servidores. O nosso compromisso continua”, disse.

Para o primeiro vice-presidente da Casa de Leis, Eduardo Rocha (DEM), a ALEMS cumpriu e continuará cumprindo o seu papel. “Nós estamos preparados para, neste ano, fazer com que a Assembleia continue cumprindo o seu papel, para que possamos apresentar os projetos que a população necessita, além de fiscalizar o governo e ajudar o governador a melhorar a vida da população sul-mato-grossense”.