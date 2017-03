Reforma do Hospital de Aral Moreira é solicitada por Paulo Corrêa, prefeito e vereadores do município

A reforma do Hospital Municipal e Maternidade Santa Luzia de Aral Moreira é uma das reivindicações antigas da população local, que sofre com a falta de estrutura adequada. Por isso, essa semana o deputado estadual Paulo Corrêa (PR), o deputado Beto Pereira (PSDB) o prefeito de Aral Alexandrino Garcia (PR), vereadores e lideranças da cidade se reuniram com o Secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, e solicitaram auxílio financeiro para realizar a obra.



Além da ampliação, o projeto prevê a construção no mesmo local de um prédio para o laboratório da cidade, que atualmente funciona em um posto de saúde.



De acordo com a vereadora Professora Verinha, a planta já está pronta e agora depende de liberação de recurso para que a obra seja iniciada.



Em resposta à solicitação, o Secretário Nelson Tavares afirmou que irá visitar pessoalmente o hospital e que uma equipe técnica da Secretária deverá se reunir com a equipe técnica do município para avaliar se o projeto atende todas as normas.



Para o deputado Paulo Corrêa a reunião foi um passo importante para resolver o impasse da reforma. “É uma obra importante, aguardada pela população já há muito tempo e que agora nós vamos lutar para que seja realizada. Tenho certeza que o governador Reinaldo Azambuja vai libertar recursos, mas agora dependemos da adequação do projeto”, explicou ele.



Também participaram da reunião os vereadores Osmar Amaral, Bicão, Professor Zelmo, a Secretária de Saúde do município, Caroline Brandão Cerqueira Moreira e o médico Dr. Jamal Salem.

