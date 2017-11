Reestruturação organizacional do TCE-MS promove avanço do controle externo no País

Presidente do TCE-MS, conselheiro Waldir Neves - Divulgação

Esse progresso é resultado de um programa de modernização que foi implementado pelo Tribunal de Contas levando também em conta as recomendações da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).O propósito é atender a sociedade que está cada vez mais conectada e exigente. O avanço agora vem por meio do projeto de reestruturação organizacional do TCE-MS, aprovado por unanimidade pelos conselheiros em sessão do Pleno, realizada no último dia 08 de novembro.

Na ocasião, o vice-presidente do TCE-MS, Ronaldo Chadid destacou:“Este é um projeto que vai mudar definitivamente a atuação desta Corte de Contas desde o dia em que ela foi implantada em Mato Grosso do Sul”.

Para o presidente, conselheiro Waldir Neves, com essa reestruturação, o TCE-MS está aprimorando a estrutura organizacional para continuar expandindo as atividades de fiscalização e controle das contas públicas. “Hoje nós damos um passo mais importante na busca dessa excelência que os Tribunais alcançarão quando estiverem analisando, não apenas as contas, os índices e indicadores, mas, sobretudo, com muita responsabilidade analisando o resultado e a qualidade da gestão pública”.

O novo modelo organizacional adota como premissa o conceito de tematização das áreas de controle externo, capacitação de servidores para área específica, modernização dos processos de trabalho, e celeridade. Quando uma empresa revê os procedimentos de trabalho e promove uma reestruturação organizacional, o objetivo é sempre otimizar os processos e redistribuir as tarefas entre departamentos e pessoas, sem que haja prejuízo ao expediente cotidiano. E nesse contexto o Tribunal passará a considerar a área de formação profissional de cada servidor, quem faz o quê, como faz e de que forma poderá fazer ainda mais e melhor.

Para isso, foi nomeada uma comissão que será presidida pelo conselheiro Osmar Jeronymo, e o plano de ação será executado por comitês instituídos para este fim. Fazem parte do plano de ação as seguintes etapas: ações iniciais; implantação do núcleo governança – comitê central; processos (rotina de trabalho) gestão integrada; Matriz de Risco; Capacitação; Sistemas; Legado de processos e legislação; Ação continuada; Efetividade (mais qualidade da gestão pública);