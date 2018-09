Redução do ICMS do diesel gerou aumento de 60% no abastecimento, diz Barbosinha

O deputado estadual Barbosinha (DEM) usou a tribuna durante a sessão ordinária desta quinta-feira (27), para informar o aumento de 60% no abastecimento nos postos de combustíveis, no entorno de Campo Grande. Em junho deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei que reduziu a alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diesel de 17% para 12%.

“A redução da alíquota implicou no aumento significativo do abastecimento de óleo diesel nos postos que ficam no anel rodoviário. Consequentemente ocorreram novas contratações de funcionários e o incremento nas conveniências, borracharias e oficinas. A expectativa é dobrar as vendas até janeiro de 2019”, disse Barbosinha.

O deputado informou também que encaminhará ao Governo do Estado a solicitação para a redução da alíquota do etanol de 25% para 12%. De acordo com ele, a produção de etanol alcançou mais de 2 bilhões de litros na safra 2018/2019. Até a segunda quinzena de agosto, a produção de hidratado foi de 1,5 bilhão de litros. Já a de anidro, que é misturado à gasolina, foi de 475 mil litros.

“Mato Grosso do Sul não consome nem 3% do etanol que produz. Exportamos o produto e importamos o consumo. Isso não tem lógica. Ao governo, vamos defender a redução da alíquota tributária como forma de estimular a arrecadação e gerar empregos. Assim, aumentará o abastecimento de etanol e, por conseguinte, da gasolina”, assegurou Barbosinha.