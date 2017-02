Governo do MS entrega segunda unidade do Rede Solidária na próxima quinta-feira

Nesta quinta-feira (23), às 8h30, o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, juntamente com a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre, inaugura a unidade II do Programa Rede Solidária, localizada no jardim Noroeste, na Capital.

“Certamente a população do bairro e da região será beneficiada com a entrega dessa nova unidade. Os cursos e as atividades oferecidas ali serão de grande utilidade para as famílias, jovens e adultos, que sentirão não somente no presente as diferenças, mas também no futuro, colherão os benefícios do que é oferecido hoje. É um investimento na pessoa”, destacou a secretária, já convidando a população para a inauguração.

Unidade II

Em uma área de mais de 7,2 mil m2, a segunda unidade do Programa Rede Solidária, denominada ‘Iria Leite Vieira’, contará também com atendimento aos sábados. O número de profissionais envolvidos na execução dos trabalhos ultrapassa os 60, atendendo a população de mais de 11 bairros da região.

A nova unidade terá capacidade de atendimento para 950 famílias, resultando em mais de 3,5 atendimentos ao mês, de forma totalmente gratuita. O jardim Noroeste foi estrategicamente selecionado para receber a nova unidade do Programa Rede Solidária por contar, por exemplo, com 32,7% da população na faixa etária de 0 a 14 anos, conforme dados do IBGE (Censo/2010).

Cursos

Entre os cursos de formação e oficinas estão os de raciocínio lógico, produção de texto, brinquedoteca, capoeira, balé, balé kids (para crianças a partir de três anos), dança contemporânea, bateria, flauta e judô. Aos idosos também serão oferecidas atividades específicas como dança e violão. Parceria com voluntários também permitirá aos participantes o acesso a palestras.

Em parceria com o Senai, também serão disponibilizadas na unidade II os cursos de assistente administrativo, operador de computador, corte e costura, panificação e eletricista, com média de dois meses de duração cada um.

Para ter acesso aos cursos disponibilizados na nova unidade é necessário comparecer a Rua da Conquista, 649, Jardim Noroeste. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 3344-0870.

Iria Leite Vieira

Nasceu em Bela Vista, MS, em 20 de outubro de 1919. Faleceu em Campo Grande, em 05 de maio de 2016, aos 96 anos.

Participou da construção, gestão e manutenção do Asilo São João Bosco (hoje denominado Recanto São João Bosco) para abrigo permanente de 180 idosos desamparados socialmente (indigentes), em uma construção de aproximadamente 4.000m², situada no Bairro Tiradentes, juntamente com seu esposo João Nogueira Vieira.

Atuou em prol daquela instituição, desde a promoção de eventos até a gestão e assistência pessoal aos idosos, desde 1965 até 2011, sendo membro da sua Diretoria em todo o período, em caráter de voluntariado. A proximidade, carinho e atenção com os idosos, fez com que fosse recebida pelos residentes daquele Asilo pelo nome de “mãe”.

Serviço

Inauguração do Rede Solidária – unidade ‘Iria Leite Vieira’

Quinta-feira, dia 23 de fevereiro, às 8h30.

Local: Rua da Conquista, 649 – Jd. Noroeste.

Veja Também

Comentários